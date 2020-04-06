Heyecan dolu mücadele ve yoğun tempolu strateji harikası. Dünyanın en büyük savaş efendisi olma yolunda savaşın, güçlü kahramanlar edinin.

Tricky Castle'da, bir labirente benzeyen karmaşık kaleden bir yol bulmaya çalışan cesur ve büyüleyici bir şövalye ile tanışacaksınız ve sadece siz, yetenekleriniz ve yaratıcılığınız kahramanın eve dönmesine yardımcı olacak.

Bu oyunda, maksimum konsantrasyon ve yenilikçi çözümler gerektirecek en eğlenceli, heyecan verici ve oldukça zorlu bulmacaları bulacaksınız, sadece kendi aklınıza dayanarak kaleden çıkabilecek misiniz? Şövalyeyi basit parmak hareketleriyle kontrol edin, engellerden, keskin dikenlerden, uçurumlardan kaçının ve bir sonraki seviyeye kapıyı açmak için gerekli anahtarı bulmasına yardımcı olun.