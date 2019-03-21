Tricky Taps, top yuvarlama oyunları arasında en zoru olabilir. Yuvarlanan topu akıllıca dokunuşlar yaparak kontrol altına almaya çalıştığınız arcade - bulmaca oyununda seviye ilerledikçe zorluk düzeyi de yükseliyor. Refleksleri test eden, sabrın sınırlarını zorlayan bölümlerle süslü top oyunu, internetsiz de oynanabiliyor.

Crazy Labs by TabTale imzasını taşıyan top oyunu Tricky Taps’de topu tuzaklarla dolu yolda yuvarlamaya çalışıyorsunuz. Kaldıraçlara dokunarak topun yuvarlanmasını, zıplamasını, engelleri aşmasını sağlıyorsunuz. Boşluğa düştüğünüzde veya sivri engellere değdinizde oyun sonlanıyor, seviyenin başına dönüyorsunuz. Bölüm geçtikçe daha karmaşık yollardan geçiyorsunuz. Engelleri aşmanızı sağlayan kaldıraçların üzerindeki taş ve yıldızlar çok önemli değil. Bunları toplarsanız topunuz dahil tüm platformun dış görünümü değişiyor.