Türk Kızılayı Mobil Bağış, maddi durumu yerinde olan her vatandaşın akıllı telefonunda olması gereken bir uygulama. Genel bağış, sosyal yardım bağışları, afet müdahale bağışları, zekat, adak ve kurban vekaleti, filtre, fidye ve saymakla bitmeyecek birçok kategoride bağış seçenekleri sunan mobil uygulama, bağış yapmak için vakit bulamadıkları söyleyen kişiler için tasarlanmış adeta.

Kurulduğu günden bu yana insani yardım faaliyetleriyle milyonlarca insana ulaşan, çalışmalarını bağışçılardan aldığı güçle yerine getiren Türk Kızılayı’nın internet sitesi üzerinden bağış yapabildiğiniz gibi Türk Kızılayı Mobil Bağış uygulaması üzerinden de bağışınızı hızlıca yapabilirsiniz. Uygulamayı telefonunuza indirip cep telefonu numaranız, TC Kimlik numaranız veya e-posta adresinizle giriş yaptıktan sonra ne bağışı yapacağınızı seçiyor ve güvenli ödeme ile bağışınızı yapıyorsunuz. Dilerseniz Bağışlarım altından yaptığınız tüm bağışları görebiliyor, takibini yapabiliyorsunuz.