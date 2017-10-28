Türksat Dosya uygulamasıyla Türksat Dosya hizmetine Android işletim sistemli cihazlarınızdan erişebilirsiniz.

Türksat’ın bulut depolama servisi olan Türksat Dosya hizmeti ile @turksat.com.tr uzantılı e-posta adresinizle giriş yaparak dosyalarınızı görüntüleyebiliyor ya da yeni dosyalar yükleyebiliyorsunuz. Dosyalarınızın güvenliğini sağlamak için uygulamaya girişi kısıtlayabileceğiniz parola kilidi ekleyebileceğiniz Türksat Dosya uygulamasında birden fazla hesap ekleyebilirsiniz.

Telefonunuzun kamerasıyla çektiğiniz fotoğrafların ve videoların anında yüklenebilmesi için Ayarlar bölümünde seçenekler sunan Türksat Dosya uygulamasını indirerek, önemli dosyalarınızı bulut hesabınızda depolayabilirsiniz. Oldukça sade bir arayüze sahip olan Türksat Dosya uygulamasını sadece Türksat aboneleri kullanabiliyor.

Uygulama özellikleri