Turning Infinite, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Kendine has mekanikleri ve oynanış şekli ile dikkat çeken Turning Infinite, kareleri temizlemek için mücadele ettiğiniz bir oyundur. Parçaları uygun yerlerine yerleştirerek ilerleyebileceğiniz oyunda dikkatli olmalısınız. Zincirleme reaksiyonları tetiklemek için parçaları en uygun yerlerine koymanız gereken oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Renkli görselleriyle de sürükleyici bir etkiye sahip olan Turning Infinite, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Bulmaca ve beceri oyunları severnlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Turning Infinite sizleri bekliyor. Dikkatlici parçaları yerlerine yerleştirmeniz gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Turning Infinite oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.