Twist Hit!, çevre dostu harika bir mobil oyun. Kesilen ağaçların yerine yenilerini dikerek büyüttüğünüz, ormanı ağaçlarla dolu capcanlı bir yer haline döndürmeye çalıştığınız bu oyunda zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Hayat veren ağaçların kesilerek yerlerine onlarca katlı binaların, gökdelenlerin dikildiği yerlerde çevreyi korumak için mücadele verdiğiniz süper bir oyun. Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan oyunda yeşilliğin bitirilmeye çalışıldığı yerlere ayak basıyor, hızlı dokunuşlarla ağaçları dikiyorsunuz. Ağaçları dikmek, büyütmek için tek yapmanız gereken; doğru zamanı beklemek ve dokunmak; ardından da büyüdüğünü izlemek.

Twist Hit! Özellikleri