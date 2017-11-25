UNUM, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir fotoğraf düzenleme uygulaması olarak dikkat çekiyor. Instagram'da harika fotoğraflar paylaşmak için kullanabileceğiniz yardımcı bir programdır. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz program ile harika fotoğraflar ortaya çıkarabiliyorsunuz.

Birbirinden işlevsel özellikler sunan bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan UNUM, fotoğraflarınıza harika efektler uygulayıp mükemmel kolajlar yapmanıza olacak sağlıyor. Inanılmaz fotoğraflar ortaya çıkarıp fenomen olmanıza olanak sağlayan UNUM, vazgeçilmezleriniz arasında yer alabilecek türden bir uygulamadır. Minimalist bir arayüze sahip olan uygulamada basit menüler ve kullanışlı özellikler bulunuyor. Dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz UNUM, fotoğraflarınızı düzenlemenin yanı sıra bir takım istatistikleri de sunuyor. Zamandan kazanıp harika fotoğraflar ortaya çıkarabileceğiniz UNUM, mutlaka telefonlarınızda olması gerekiyor. Eğer fotoğraf paylaşmayı ve çekinmeyi seviyorsanız UNUM tam size layık bir uygulama diyebilirim.

UNUM uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.