Upthere Home uygulamasıyla Android cihazlarınızdan yeni bir bulut depolama hesabı oluşturabilir ve dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz.

Bulut depolama servisleri, fiziksel belleklerde yer olmadığında imdadımıza koşuyor ve istediğiniz her yerden dosyalarınıza ulaşma imkanı sunuyor. Akıllı telefonlarınızda da depolama alanı yetersiz kaldığında ya da başkalarıyla fotoğraf, dosya veya belge paylaşmanız gerektiğinde kullanabileceğiniz bir bulut depolama hesabınızı kullanabiliyorsunuz. Upthere Home uygulaması da dosyalarınızı güvenli bir şekilde depolamanıza izin veren bulut depolama servisi olarak öne çıkıyor. Oldukça kolay bir kullanıcı arayüzü sunan uygulamada, fotoğraf ve videolarınızı telefondan bulut hesabınıza otomatik olarak aktarabiliyorsunuz.

Dosyalarınızı önizleme ve birkaç adımda istediğiniz platformdan paylaşma imkanı sunan Upthere Home uygulamasında dosya adı veya türüne göre arama yapabiliyorsunuz. Ayda 1.99 dolar ücret ödeyerek 100 GB depolama alanına sahip olabileceğiniz Upthere Home uygulamasına yeni kayıt olanlar için 3 ay ücretsiz deneme imkanı da sunuluyor.