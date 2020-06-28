Gerçek zamanlı olarak tank savaşlarına katılacağımız US Conflict ile aksiyon dolu savaşlara giriş yapacak ve vurulmadan bu savaşlar arasından sağ çıkmaya çalışacağız.

Strateji oyunu olarak lansmana çıkan ve tamamen ücretsiz olan US Conflict’te oyuncular seviyelerine uygun düşmanlar ile karşılaşacaklar. 4 oyunculu kooperatif çok oyunculu olarak oynanabilecek olan oyun içerisinde 9 farklı seçilebilir ülke yer alacak.

ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Japonya, Almanya, Macaristan, Romanya ve Çekoslavakya gibi seçilebilir ülkelerin yer aldığı oyun da farklı oynanış modları da yer alıyor.

12 farklı görevin yer aldığı yapım içerisinde çapraz platform desteği de yer alıyor. Türkçe dil desteğine ek olarak farklı dil seçeneklerine de bünyesine yer veren yapım 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.