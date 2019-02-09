Valhalla Wars

Saldırılarını planla. Bu eşsiz strateji oyunu, ordunuz için saldırı çizgileri planlamanıza izin veriyor. Gerçek zamanlı olarak rakiplerinizi kandırabilir ve aldatabilirsiniz. Diğer oyuncuların tuzaklarınıza düştüğünü izleyin ve muhteşem stratejilerinize çaresizce yol açın.

Vikingler için onlarca eşsiz birimden oluşan bir ordu kurun. Müttefiklerinizle birlikte saldırıları planlayın ve haritada hangi stratejik pozisyonların ele geçirileceği konusunda birlikte anlaşın.Böyle bir strateji oyunu hiç oynamadın! Uygun bir mobil cihaz ile derin, gerçek bir strateji oyununa başlamaya hazır mısın?

Korkusuz vikinglerden, ejderhalardan, kuzgunlardan ve diğer savaş birimlerinden oluşan bir ordu toplayın. Dinamik savaşlar sırasında manga komutanlığını elinize alın. Bu heyecan verici Android oyununda Vikinglerin başarılı bir lideri ol.