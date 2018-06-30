Vestel Cloud uygulamasıyla Android cihazlarınızdaki önemli verilerinizi bulut depolama alanınızda güvenli bir şekilde depolayabilirsiniz.

Fotoğraflar, videolar, müzikler ve belgelerinizi güvenli bir şekilde saklayabileceğiniz bir bulut depolama hizmeti olan Vestel Cloud, akıllı telefonlarınızda da depolama alanı açmanızda yardımcı oluyor. Dosyalarınıza dilediğiniz her yerden ulaşma konusunda da büyük kolaylık sağlayan Vestel Cloud, Vestel Venus marka akıllı telefon kullanıcıları için 12 ay boyunca 50 GB ücretsiz alan da sağlıyor.