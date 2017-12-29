Vestel Evin Aklı TV uygulamasıyla Android cihazlarınızdan evinizdeki güvenlik sistemini kontrol edebilirsiniz.

Vestel’in müşterilerine sunduğu Vestel Evin Aklı Güvenlik Paketi’ni kullananlara yönelik hazırlanan Vestel Evin Aklı TV, evinizdeki sensörleri ve cihazları istediğiniz yerden kontrol etme imkanı sunuyor. Evinizin güvenliğini sağlamak için çeşitli senaryolar oluşturabilmenize olanak sağlayan uygulamada, değerli eşyalarınızı koruyabilmeniz mümkün hale geliyor.