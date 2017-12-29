Vestel Evin Aklı TV uygulaması, evinizdeki güvenlik sistemini bulunduğunuz her yerden kontrol etme imkanı sunuyor.
Vestel Evin Aklı TV uygulamasıyla Android cihazlarınızdan evinizdeki güvenlik sistemini kontrol edebilirsiniz.
Vestel’in müşterilerine sunduğu Vestel Evin Aklı Güvenlik Paketi’ni kullananlara yönelik hazırlanan Vestel Evin Aklı TV, evinizdeki sensörleri ve cihazları istediğiniz yerden kontrol etme imkanı sunuyor. Evinizin güvenliğini sağlamak için çeşitli senaryolar oluşturabilmenize olanak sağlayan uygulamada, değerli eşyalarınızı koruyabilmeniz mümkün hale geliyor.
Panik butonu özelliği de bulunan Vestel Evin Aklı TV uygulamasında, acil durumlarda istediğiniz kişilerle konum bilginizi paylaşabiliyor ve yardım talebinde bulunabiliyorsunuz. Evinizde gerçekleşecek her türlü durum için bildirim gönderen uygulamada enerji, alarm, hareket, kilit, kapı ve ışık sensörleriyle ilgili anlık hareketlilikleri takip ederek evinizin güvende olduğundan emin olabiliyorsunuz. Eğer siz de bu güvenlik paketini kullanıyorsanız, Vestel Evin Aklı TV uygulamasını da mutlaka indirmelisiniz.
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