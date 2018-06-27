Vestel Evin Aklı uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden evinizdeki akıllı beyaz eşyalarınızı uzaktan yönetebilirsiniz.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sadece telefonlar değil, evlerimizdeki beyaz eşyalar da “akıllı” özelliğini kazanmaya başladı. Fırın, klima, buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi akıllı eşyalar, evde olmadığınız zamanlarda uzaktan yönetilebilmesiyle büyük kolaylık sağlıyor. Vestel de akıllı beyaz eşya konusunda sektörde önemli bir konuma sahip. Beyaz eşyalarınızı akıllı telefonlarınızdan yönetebilmeniz için Vestel Evin Aklı uygulamasını da geliştiren şirket, birçok işinizi siz evde olmasanız dahi gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Akıllı beyaz eşyalarınızı uygulama ile eşleştirdikten sonra cihazların çalışma durumunu görüntüleyebileceğiniz Vestel Evin Aklı uygulamasında, çalışma saatlerini de dilediğiniz gibi programlayabiliyorsunuz. Oldukça kolay bir kullanıcı arayüzü sunan uygulama sayesinde klimanızı sıcak veya soğuk olarak önceden çalıştırabilir, fırına koyduğunuz yemekleri siz eve gelene kadar pişirebilir ya da çamaşır ve bulaşıklarınızın yıkanmasını sağlayabilirsiniz.