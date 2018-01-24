Vestel Sesli Tarifler uygulamasıyla Android cihazlarınızdan yemek tariflerini sesli olarak dinleyebilirsiniz.

Yemek yaparken tariflere bakma derdini ortadan kaldıran Vestel Sesli Tarifler uygulaması, birçok kategoride sunduğu yemek tariflerini sesli olarak sizlere anlatıyor. Çorbalar, et ve tavuk yemekleri, tatlılar, ana yemekler, içecekler ve mezeler gibi kategorilerde sunulan onlarca yemek tarifini sesli olarak dinleyebileceğiniz uygulamada devam, ileri ve tekrar gibi ses komutlarını kullanarak tarifleri yönlendirebiliyorsunuz.

Hem yöresel tarifler hem de dünya mutfağından birçok tarifi sizlere sunan uygulamada, yemeklerinize lezzet katacak ipuçlarını ve servis önerilerini de inceleyebiliyorsunuz. Tariflerin yazılı versiyonlarına da ulaşabileceğiniz Vestel Sesli Tarifler uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, yemek yaparken tariflere bakma zahmetini ortadan kaldırabilirsiniz.

Uygulama özellikleri