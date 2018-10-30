Seal Media tarafından geliştirilen Vikings at War ücretsiz bir strateji oyunudur.

Klasik bir MMO strateji oyunu olarak mobil platform oyuncularına sunulan Vikings at War ile destansı bir savaş dünyasına adım atacağız. Vikinglerin gizemli dünyasına adım atacağımız yapım da fırtına dağlarını aşağacak ve varış noktasına ulaşmaya çalışacağız. 20’den fazla özgün yapının yer aldığı oyunda PvE ve PvP savaşlarına katılacağız. Oyun içerisinde yeni yapılar inşa edebilecek, Viking kahramanlarını geliştirebileceğiz.

Sadece Android platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan başarılı yapım dünyanın çeşitli yerlerinden oyuncuları da bir araya toplayacak. Gerçekçi grafiklere sahip olan oyunda büyüleyici grafiklere uygun alt yapı müzikleri de yer almaktadır. Çeşitli etkinlikler, turnuvalar ve daha fazlası ile oyunculara yeni içerikler ve ödüller de sunulmaya devam ediyor.

Google Play’de 4.1 gibi bir inceleme puanına sahip olan mobil strateji oyununda sürükleyici atmosfer ve kaliteli dövüş mekanikleri yer alıyor. Tamamen ücretsiz olarak indirilen Vikings at War ile aksiyon dolu mücadelelere katılabilirsiniz.

İyi oyunlar dileriz.