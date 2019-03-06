Everydayiplay Sp imzası ile geliştirilen ve iki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olan Vikings Gone Wild, mobil bir strateji oyunudur.

Rengarenk içeriklere sahip olan yapımda Vikinglerin savaşlarına dahil olacağız. Bize verilen alanda kendi üssümüzü kurarak oyuna başlayacağımız yapımda seviye sistemi yer alacak. Oldukça zorlu savaşların yer aldığı yapımda oyuncular üslerini kuracak, geliştirecek ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı önlemler alacaklar.

Oldukça hızlı ve tempolu savaşların yer aldığı mobil strateji oyununda seviye sistemi de yer alacak. Oyuncular bu seviye sistemi ile kendi seviyelerine uygun rakipler ile karşı karşıya gelecek ve adil bir atmosfer de mücadele edecekler.

Güçlü askeri içeriklerin yer aldığı yapımda fantastik özelliklere sahip silah seçenekleri de karşımıza çıkacak. Dünyanın dört bir yanında oynanan yapım, tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oynanıyor. Oyun 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.