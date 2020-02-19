VIRUS: Turn-Based Strategy, virüslerin kontrolünü ele aldığınız, strateji gerektiren bir Android oyunu. Sıra tabanlı oynanış sunan oyunda şeker savaşlarını kazanmaya ve virüslerinizi domine etmeye çalışıyorsunuz. 40’ın üzerinde seviye, tamamen farklı 2 oyun modu içeren yapım, çizgi filmleri anımsatan, animasyonların ön planda olduğu yüksek kalitede grafikleriyle kendisine çekiyor. Sıra tabanlı strateji oyunlarını seviyorsanız ücretsiz indirilebilir olmasıyla bir deneyin derim.

Şeker rezervleri tükenmek üzere. Savaş zamanı geldi! Komutan olarak savaşçılarınıza liderlik etmelisiniz. Evet, şeker savaşına girdiğiniz ilginç bir mobil strateji oyunu VIRUS. Farklı renklerde virüsler şeker için birbirini öldürüyor. Mekanlar sürekli değişiyor, birçok tuzak var ve savaşın kaderini değiştiren üç özel yeteneğe (atlama, değişim, kaos) sahipsiniz.