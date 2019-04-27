Visual Timer, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yardımcı uygulama olarak dikkat çekiyor.

Hızlı ve kolay kullanımıyla karşımıza çıkan Visual Timer, işlerinizi düzen içerisinde yapmanıza yardımcı olan bir uygulamadır. Kolay ve kullanışlı arayüzü ile dikkat çeken uygulamada zamanınızı daha iyi kontrol edebiliyorsunuz. Günlük aktivitelerinize harcadığınız süreleri kontrol altına alabileceğiniz uygulama mutlaka telefonlarınızda yer alması gerekenlerden bir tanesi. İstatistiksel bilgilerinize de erişim sağlayabileceğiniz Visual Timer, odaklanmanıza da imkan sağlıyor. Bu tarz bir uygulama arayışınız varsa Visual Timer'ı sakın kaçırmayın.

Visual Timer uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.