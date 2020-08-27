VN Video Editor, vLog çekenler veya Instagram, YouTube gibi sosyal ağlarda video paylaşanlar için harika bir video düzenleme uygulaması. Tamamen ücretsiz olmasıyla öne çıkan video düzenleyicisinin sunduğu araçlarla bilgisayarda yaptığınız pek çok düzenlemeyi mobil cihazınızda yapabilirsiniz. Profesyonel ve de ücretsiz mobil video düzenleme uygulaması arıyorsanız VN Video Editor’ı tavsiye ederim.

Sadece Android platformunda 10 milyondan fazla indirilen ücretsiz video düzenleyici VN Video Editor, masaüstü video düzenleyiciler kadar güçlü ve hem yeni başlayanlar hem de profesyonel kullanıcılar için uygun. VN Video Editor ile yapabilecekleriniz:

VN Video Editor Android Uygulaması Özellikleri