VN Video Editor Android Uygulaması İndir: Android telefonlar için ücretsiz en iyi video düzenleme programı
VN Video Editor, vLog çekenler veya Instagram, YouTube gibi sosyal ağlarda video paylaşanlar için harika bir video düzenleme uygulaması. Tamamen ücretsiz olmasıyla öne çıkan video düzenleyicisinin sunduğu araçlarla bilgisayarda yaptığınız pek çok düzenlemeyi mobil cihazınızda yapabilirsiniz. Profesyonel ve de ücretsiz mobil video düzenleme uygulaması arıyorsanız VN Video Editor’ı tavsiye ederim.
Sadece Android platformunda 10 milyondan fazla indirilen ücretsiz video düzenleyici VN Video Editor, masaüstü video düzenleyiciler kadar güçlü ve hem yeni başlayanlar hem de profesyonel kullanıcılar için uygun. VN Video Editor ile yapabilecekleriniz:
VN Video Editor Android Uygulaması Özellikleri
- Kolay Düzenleme: Zaman çizelgesini yakınlaştırın/uzaklaştırın. Video klipleri bölmek, sürüklemek, silmek ve çoğaltmak için dokunun. Videoyu düzenleyecek zamanınız yok mu? Taslak olarak kaydedin, sonra kaldığınız yerden düzenlemeye devam edin.
- Arka Plan Müziği Ayarlayın: Kendi müziğinizi ekleyin. Müzik ritmini belirleyin. Birden fazla video müziği ekleyebilir, süresini ayarlayabilirsiniz. Ücretsiz birçok müzik mevcut.
- Harika Video Efektleri: Video hızını istediğiniz gibi değiştirin. Video klipler arasına geçişler ekleyin. 20’den fazla video filtresi mevcut.
- Güçlü Altyazı Aracı: Zaman çizelgesine başlık slaytları, metin katmanları ekleyin. Yazı tipini, rengini, altyazı boyutunu değiştirin. Altyazı süresini ayarlayın.
- Videoyu Kolayca Kaydedin ve Paylaşın: Videonuzu galerinize ekleyin. YouTube, Twitter, Facebook ve diğer platformlarda anında paylaşın.
YORUMLAR