Vodafone Pay, herhangi bir banka müşterisi olmadan basit finansal işlemlerinizi tek bir uygulamadan yönetmenizi sağlayan yeni nesil bir mobil cüzdan uygulaması. Her operatörden, kurumsal veya bireysel hat sahiplerinin hesap oluşturup kullanabildiği Vodafone Pay ile 7/24 para transferi, online ve mağazadan alışveriş, banka ve kredi kartı saklama, Alman usulü harcama bölüştürme, Vodafone faturasız hatlara cep TL yükleme, Vodafone Mobil Ödeme işlemlerini yönetme gibi işlemler yapılabiliyor.

Vodafone Pay İndir

Vodafone Pay, 12 yaş üzeri herkesin kayıt olarak kullanabildiği yeni nesil mobil cüzdan uygulaması. Vodafone Pay, harcamalarınızı kontrol altında tutmanıza ve güvenli harcama yapmanıza yardımcı olur. Günün her saati dilediğiniz cep numarasından para isteyebilir veya sevdiklerinize anında para gönderebilirsiniz. Vodafone mağazalarından 5TL karşılığında satın alabileceğiniz veya uygulamaya kayıt olduğunuzda sistem tarafından oluşturulan sanal Vodafone Pay kartınıza para yükler ve sonrasında online ve mağaza içi alışverişlerde yüklediğiniz kadar kontrollü harcama yaparsınız. Alman usulü ödeme ile arkadaşlarınızla düzenlediğiniz tüm eğlenceli etkinliklerin harcamalarını hızlı ve kolay şekilde yönetebilirsiniz.