Eğer refleksiniz kuvvetli ise Wall Hit oyunu tam size göre. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Wall Hit oyununda tüm topları ekranın alt kısmında bulunan sepete atmanız gerekiyor. Yalnız bu iş düşündüğünüz kadar kolay olmayacak. Çünkü size doğru fırlatılan topların sayısı oldukça fazla ve sizin bu topları kontrol etmeniz gerekiyor.

Wall Hit oyununda ekranın sol alt köşesinden toplar fırlatılmaya başlanıyor. Sizin ekranın sağ kısmında bulunan platform yardımıyla topları yönlendirmeniz gerekli. Topları ekranın alt kısmında bulunan sepete atmanız ve her bölümde bu işlemi tekrarlamanız gerekiyor. Wall Hit oyunu size bazı zamanlarda hediyeler veriyor ve bu hediyeler sayesinde bölümleri daha kolay geçebiliyorsunuz. Hediyeler arasında platformu komple duvar yapma ve hızlı top atışı gibi özellikler var. Bu özellikleri kullandığınızda daha fazla puan kazanabilirsiniz.

Oldukça eğlenceli bir oyun olan Wall Hit, renkli grafikleri ve eğlenceli ses efektleri ile sizi bekliyor. Hemen şimdi Wall Hit'i indirin ve oynamaya başlayın. Hatta oyunu arkadaşlarınıza da önerin ve aranızda en iyi kimin Wall Hit oynadığını bulun.