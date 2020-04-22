War & Conquer RTS savaş modunu benimser, yenilikçi sanat tarzı, farklı araziler, hava durumu ve olaylar gerçek bir savaş ortamını yansıtacak. Zengin ve çeşitli savaş silahları, her türlü eşsiz birliği eşleştirmenizi sağlar. Orduyu bizzat savaşa katılmaya yönlendirecek, farklı savaş sanatları yapmak için kullanacak ve mükemmel bir dünya savaşını yöneteceksiniz.

Gerçek zamanlı stratejik operasyonlar, savaş alanının ritmini kontrol edersiniz. War & Conquer mücadele için 3D gerçek zamanlı hesaplama ile RTS savaş modu kullanır. Hareketlerle taktik bir yol çizer ve garnizon, hareket, saldırı ve etrafta dolaşmak gibi bir dizi operasyon gerçekleştirebilirsiniz.

Savaşta, ordumuzun başı çekmesine izin vermek için haritadaki ormanları, yaylaları ve hava durumunu tam olarak kullanmamız gerekiyor. Ellerin ve beynin kombinasyonu, oyun hakkındaki saf deneyiminizi yeniden canlandıracak ve savaş oyunlarının mobil stratejisini yeniden tanımlayacak.