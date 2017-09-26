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War in Pocket 0.54 (Android)
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  5. War in Pocket - Android İçin Strateji Oyunu

War in Pocket

0.54
Android
War in Pocket
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun

War in Pocket Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bol aksiyonlu bir strateji oyunudur.

Android cihazınız üzerinden oynayabileceğiniz bir strateji oyunu olan War in Pocket, modern ve taktiksel savaş tarzısını tek çatı altında toplamasıyla dikkat çekiyor. İlk olarak size küçük bir savaş üssü veren oyunda askeriyenizi geliştiriyorsunuz ve düşman topraklarına saldırabiliyorsunuz.

Çevrimiçi olarak oynayabileceğiniz War in Pocket, 3D savaş animasyonları ve özel silah, araç ses efektleriyle bu konuda bir hayli başarılı olduğunu söyleyebilirim. Her ne kadar savaşı taktiksel olarak yönetseniz de sanki siz savaşıyormuşsunuz hissine kapılmamanız imkansız.

Size komşu olan kişilerle müttefikler kurup, ortak düşmanınızı alt edebildiğiniz War in Pocket’da kazandığınız savaş puanlarına göre çeşitli silah, araç ve bina yükseltmeleri de bulunuyor.

Ayrıca her ne kadar saldırıda başarılı olsanız da, savunmanızı iyi yapmanız gerekebilir. Hiç beklenmedik bir zamanda müttefiğiniz size saldırabilir veya düşmanınız sizden intikam almaya çalışabilir. War in Pocket’da gözünü dört açmalısınız!

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