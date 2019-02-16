Mobil strateji oyunları arasında yer alan ve kusursuz grafikler ile oyunculara sunulan Warhammer: Chaos & Conquest tamamen ücretsiz olarak oynanıyor. Eski dünyaya giriş yapacağımız oyunda gerçek zamanlı savaşlara katılacağız. Kendi kalemizi ve imparatorluğumuzu kurarak diğer imparatorluklara karşı savaşacağımız oyunda zengin bir içerik ile karşılaşacağız.

20’den fazla kaos savaşçısının yer aldığı yapımda oyuncular kusursuz grafik açıları eşliğinde birbirinden zorlu savaşlara dahil olacaklar. Kaos tapınağı, zindanlar, kale surları, gözetleme kuleleri gibi yapılar inşa edebileceğimiz oyunda dünyanın dört bir yanından oyuncular ile savaşacağız. İttifaklarda kurabileceğimiz oyunda arkadaşlar edinebilecek, ortak kararlar alabilecek ve düşman karşısında ölümüne mücadele edebileceğiz.

Günlük görevler ile sürpriz ödüller kazanabileceğimiz mobil strateji oyununda gelecek olan güncellemeler daha geniş bir içeriğe sahip olmamızı sağlayacak. Warhammer: Chaos & Conquest iki farklı mobil platformda oynanan ücretsiz bir mobil strateji oyunudur.

İyi oyunlar dileriz.