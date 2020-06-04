Wars of Empire, Türk yapımı online strateji oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Ufak boyutlu olmasına karşın yüksek kalitede grafikler sunmasıyla şaşırtan yapımı, orta çağ dönemi strateji oyunu sevenlere tavsiye ederim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Hermes Games tarafından geliştirilen gerçek zamanlı strateji oyunu Wars of Empire’da başlangıçta imparatorluğunuzda kralınızla birlikte bir sarayın kontrolünü ele alıyorsunuz. Zaman geçtikçe doğru stratejiyle topraklarınızı ve varlıklarınızı geliştiriyorsunuz. Temel olarak, yemek, odun, altın ve taş olmak üzere dört kaynak var. Gelişmenizi sağlayan bu kaynakları üretim binalarını kullanarak kazanabiliyorsunuz.

Wars of Empire, soru bölümüyle diğer strateji oyunlarından ayrılıyor. Karşınıza çıkan herhangi bir kategori ile ilgili soruları yanıtlayarak soru parçası türünden değer elde ediliyor. Bu değer ile oyun içerisinde tüm geliştirmelerin yapılması bekleniyor. Her bina, ünite ve teknoloji, hatta çağ atlama, yanıtlanmış soru değerine bağlı. Başka bir deyişle, bilginiz kadar gelişebiliyorsunuz. Bu bağlamda hem strateji kurulabiliyor hem de soru-cevap ile ilerleme sağlanabiliyor.

Oyunda karanlık çağ, feodal çağ, imparatorluk çağı, reform çağı, modern çağ olmak üzere beş dönem görüyoruz. Her dönemin özelliği farklı; kendi özel binaları, birimleri ve teknoloji öğeleri var. Birliklerinizi askeri binalarda eğiterek ordunuzu genişletebiliyor, teknoloji öğeleri ile ordunuzun gücünü artırabiliyorsunuz.