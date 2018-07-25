Waves !, mobil platforma çıkardıkları oyunları kısa sürede milyonlarca indirmeye ulaşan Voodoo’nun su oyunları seveler için hazırladığı yeni oyunu. iOS’un ardından Android platformunda indirilebilir olan tekne yarış oyununda kendi başınıza yarışıyorsunuz. Rekorunuzu kırıp sıralamaya girmek için mücadele ediyorsunuz.

Voodoo’nun yeni oyunu biraz fantastik olmuş diyebilirim. Teknenizle havada takla atabiliyorsunuz. Havada tur atmak kolay olsa da suya tepetaklak gelmeden, dengeli düşmek aynı kolaylıkta olmuyor. Dengeyi ayarlasanız dahi benzininiz bittiğinden öylece kalabiliyorsunuz. Bu noktada yükseltmeler devreye giriyor. Teknenin hem hızını hem de yakıt deposunun kapasitesini artıran yükseltmeleriniz var. Teknenizle yaptığınız tehlikeli hareketler neticesinde kazandığınız coinleri kullanarak daha fazla puan elde etmenizi sağlayan bu yükseltmeleri uygulayabiliyorsunuz. Oyundan çıktığınızda da coinler akmaya devam ediyor.