Laboratuarda keşfettiğiniz yeni bitki türlerini yetiştirerek onlardan çaylar yapabileceğiniz ve bu çaylar sayesinde karakterlerin mutasyona uğramasını sağlayabileceğiniz Weed Firm 2, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından sevilerek oynanan kaliteli bir yapımdır.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı otlar ve bitkiler keşfederek insanlara pazarlamak ve insanların dilediğiniz karakter olması için yardımcı olmaktır.

Kendi botanik bahçenizde yetiştirdiğiniz ilginç bitkileri işleyerek çay ve benzeri ürünlere dönüştürebilir ve farklı kişiliklere bürünmek isteyen insanlara ürünlerinizi pazarlayabilirsiniz.

Yetiştirdiğiniz her bitki farklı bir mutasyon aracı olarak kullanılmakta ve tüketen kişiyi bambaşka bir yapıya dönüştürmektedir.

Bitkilerden elde ettiğiniz çayları insanlara içirterek çeşitli avatar modellerine dönüştürebilir ve seviye atlayarak farklı bitki tohumlarının kilidini açabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve sürükleyici özelliği ile dikkat çeken Weed Firm 2, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ilginç bir oyun olarak öne çıkıyor.