WhatsApp Prime, Android telefon kullanıcıları tarafından en çok indirilen WhatsApp modlarının başında geliyor. WhatsApp Plus, GBWhatsApp, YoWhatsApp gibi WhatsApp Messenger’dan daha gelişmiş özellikler sunan, sınırlamaları kaldıran WhatsApp Prime’ın son sürümünü Tamindir’den indirebilirsiniz. Yukarıdaki WhatsApp Prime APK İndir butonuna dokunmanız yeterlidir. Diğer WhatsApp modları gibi WhatsApp Prime da ücretsizdir!

WhatsApp Prime APK İndir

WhatsApp Prime, anti-ban, yüksek kalitede görüntülü ve sesli arama yapma, büyük boyutlu dosyaları gönderme, medyayı indirmeden önce önizleme, arama butonunu kaldırma/devre dışı bırakma veya etkinleştirme, durum kopyalama, kişilerden yanıt seçeneğini kapatma, gönderirken video boyutunu artırma, fotoğraf kalitesinin bozulmaması gibi ekstra özellikler sunuyor.

Daha büyük boyutlu dosya aktarım seçeneği: Tek seferde 300 dosya (görsel, video, belge) atabilirsiniz.

Medyaları indirmeden önizleyin: Fotoğraf ve videoları indirmenize gerek yoktur, indirmeden bakabilirsiniz.

Yanıt seçeneğini devre dışı bırakın: Kişilerinizden yanıt seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu, mesaj gönderebileceğiniz ancak kişinizin size cevap veremeyeceği anlamına geliyor.

Durumu kopyalayın: Sevdiğiniz durumu kopyalayıp kendinizde paylaşabilirsiniz.

Asla banlanmazsınız: Geliştiricileri uygulamayı yasal kod ve protokol setleriyle hazırlamış. Neticede WhatsApp’i de sorunsuzca kullanabilirsiniz.

Artırılmış video boyutu: Video gönderme boyutu 70MB’a çıkarılmıştır.

Fotoğraf kalitesinin korunması: Fotoğraflarınızı yüklediğiniz kalitede tutar. Alıcı aynı çözünürlük ve boyutta dosyayı alır.

Arama kapatma/açma: Sohbeti açarken yanlışlıkla ara butonuna bastığınız olmuştur. Ara butonunu istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz.

Artırılmış karakter sınırı: Tüm seçeneklerde karakter sınırı kaldırılmıştır. Daha fazla karakter özgürlüğü!

WhatsApp Prime Nasıl Kurulur?

WhatsApp Prime nasıl yüklenir? WhatsApp Prime kurulumu oldukça basittir. Öncelikle WhatsApp verilerini yedekleyin, ardından kaldırın. Sonra yukarıdaki WhatsApp Prime APK İndir butonuna dokunarak uygulamayı telefonunuza indirin. Ayarlara gidin ve Bilinmeyen kaynak’ı etkinleştirin. APK dosyasını yükleyin. Açılır pencere çıktığında Evet’e dokunun. Numaranızı doğruladıktan sonra uygulamayı kullanabilirsiniz. Yedeklenen verileri de kopyalamanız gerekebilir.