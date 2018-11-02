WhatsAround, fotoğraf paylaştıkça para kazanacağınız bir sosyal ağ uygulaması. Instagram’dan para kazanan ünlüleri özeniyorsanız, bu uygulama tam size göre. İndirmesi de kullanması da ücretsiz!

Instagram’dan yaptıkları her paylaşım başına servet kazanan ünlüleri biliyorsunuzdur. Android ve iOS platformuna yeni çıkış yapan WhatsAround adlı uygulama, ünlü ayrımı yapmadan platforma dahil olan herkese bu şansı veriyor. Davet kayıt bağlantısı üzerinden hızlıca katılacağınız platformda paylaşımlarınız beğenildikçe para kazanıyorsunuz. Fotoğraflarınız diğer kullanıcılar tarafından fark edildikçe, profiliniz ilgi çektikçe sonradan paraya çevrilebilen shotcoin’ler birikmeye başlıyor. Cüzdan bölümünden ne kadar kazandığınızı görebiliyor, Market bölümünden de mevcut shotcoin ile neler alabileceğinizi görüyorsunuz. Dilediğiniz an paranızı çekebiliyorsunuz. Kişilerinizi davet ederseniz hem siz hem de platforma yeni katılan arkadaşınız para kazanıyor.

Gerçekten para kazandırdığından kullanımı günden güne artan WhatsAround ile fotoğraf paylaşıp para kazanmak hayal olmaktan çıkıyor.