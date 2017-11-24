WiFi Baby Monitor uygulaması Android cihazlarınızı bebek izleme cihazlarına dönüştürebilme imkanı sunuyor.

Piyasada satılan bebek monitörleri, bebeğiniz uyurken aklınızın onda kalmaması için büyük kolaylık sağlıyor. Bebeğinizin rahat olup olmadığı ve uyuyup uyumadığını kontrol etmek için kullanabileceğiniz bu cihazlar, oldukça pahalı fiyatlara satılıyor. Bu maliyeti düşürmek istiyorsanız, ihtiyacınız olan tek şey kullanılmayan bir yedek telefon. WiFi Baby Monitor uygulamasını yükleyerek uzaktan görüntü ve sesleri takip edebileceğiniz bu uygulama içinizin rahat etmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum.

Wi-Fi ağı üzerinden bağlantı kurabileceğiniz uygulamada ses ve görüntü iletimini sağlayabilmeniz mümkün. Bebek monitörü olarak kullandığınız cihazın şarj düzeyini de kontrol edebileceğiniz uygulamada, bağlantı sorunları olduğunda uyarı alabiliyorsunuz. Çok düşük veri tüketimi olan uygulamayı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri