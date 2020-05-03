Nostopsign Inc tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformlarında yayınlanan Wild Bloom bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

Candy Crush tarzında bir yapıya sahip olan Wild Bloom’da aynı türdeki nesneleri yan yana ve alt alta getirecek, kombinasyonlar yaparak yok etmeye çalışacağız. Birbirinden zorlu bulmacalara ev sahipliği yapan oyun içerisinde görsel efektler de oldukça hoş bir açıda karşımıza çıkacak.

10 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım da oyuncular aynı türdeki nesnelerin en az üç tanesini yan yana ve alt alta getirecek, verilen hamle sayısı ile istenen puana erişmeye çalışacaklar.

Yapım içerisinde oldukça eğlenceli bir oynanış yer alırken her bulmacanın da kendine göre zorluğu olacak. Bunlara ek olarak oyun içerisinde çok sayıda sevimli yaratık da bulmacaları çözme konusunda bize yardımcı olacaklar.