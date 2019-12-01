Wix uygulamasını kullanarak Android işletim sistemli cihazlarınızdan web sitesi oluşturabilir, mevcut web sitenizi ve daha birçok özelliği yönetebilirsiniz.

Herhangi bir programlama bilgisine sahip olmadan, dakikalar içerisinde web sitesi sahibi olma nızı sağlayan Wix uygulaması ile artık kişisel veya kurumsal web sitelerinizi kimseden yardım almadan oluşturabilirsiniz. Kendi blog siteniz varsa ve yeni içerikler paylaşmak istiyorsanız, bu ihtiyaca da yanıt veren Wix uygulamasında mağazanız için rezervasyonları yönetebiliyor ve müşterilerinizle iletişim kurabiliyorsunuz.

Wix üzerindeki web sitelerinizi de yönetebilme imkanı sunan Wix uygulamasında, telefonunuzdan çekeceğiniz veya yükleyeceğiniz fotoğrafları web sitenizde, sohbetlerinizde, mağazanızda ya da blogunuzda kullanmanıza da olanak tanıyor. Online mağazanızı da 7/24 hizmet vererek yönetebileceğiniz, siparişleri takip edebileceğiniz ve çok daha fazlasını yapabileceğiniz Wix uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri