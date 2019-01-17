Metamoki imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Wiz Khalifa's Weed Farm ücretsiz bir mobil simülasyon oyunudur.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Wiz Khalifa's Weed Farm orta dereceli grafiklere ve zengin bir içeriğe sahip. Görsel efektler ile desteklenen yapımda oyuncular bitkiler yetiştiriyor ve bu bitkileri müşterilere satarak para kazanıyorlar. Birbirinden farklı bitki modellerinin yer aldığı oyunda gelen siparişleri zamanında hazırlayacak ve müşterilerimizi memnun bırakacağız.

Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapımda oyuncular aksiyon ve gerilim yerine eğlenceli bir atmosferde oyun oynama deneyimi yaşayacaklar. Oyuncular çeşitli evcil hayvanlarda besleyebilecek ve renkli dakikalar yaşayabilecekler.

Google Play’de 4.7 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan yapımda farklı seviyeler de yer alıyor.

İyi oyunlar dileriz.