Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Wonder Chef: Match-3 bir Whale App LTD imzalı oyundur.

Rengarenk içeriklere sahip olan oyunda aynı türdeki yiyecekleri yan yana ve alt alta getirerek yok etmeye çalışacağız. Candy Crush tarzında bir yapıya sahip olan oyunda amacımız bize verilen hamleler içerisinde yok etmemiz gereken yiyiecekleri yok etmek olacak. Birbirinden farklı zorlu seviyelerin yer aldığı yapımda günlük çeşitli bonuslarda dağıtılıyor.

Oldukça hoş içeriklere sahip olan yapımda bulmacaları çözerek ilerlemeye çalışacağız. İlerledikçe de bulmacaların zorluğu artmaya devam edecek. Oyun içerisinde kolaydan zora doğru bir ilerleyiş yer alacak. Kullanıcı dostu bir grafik arayüzüne sahip olan yapımda sadece tek bir parmak hareketi ile bulmacaları çözeceğiz.

İyi eğlenceler dileriz.