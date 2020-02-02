WooCommerce uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan mağazanızın siparişlerini takip edebilirsiniz.

WordPress temelinde oluşturulan WooCommerce, dünya genelinde birçok e-ticaret sitesi nde aktif olarak kullanılıyor. Bir alışveriş sitesinde olması gereken tüm özellikleri sizlere sunan ve eksiksiz bir e-ticaret sayfası oluşturabileceğiniz WooCommerce’in mobil uygulaması da dilediğiniz her yerden mağazanızı yönetmenize olanak tanıyor. Siparişlerinizi görüntüleyebileceğiniz, filtreleyebileceğiniz ve diğer ayrıntıları görüntüleyebileceğiniz WooCommerce uygulamasında en iyi performansı gösteren ürünleri görebilirsiniz.

İnternette işinizi kurduysanız ve gerçek zamanlı sipariş uyarıları ndan haberdar olmak istiyorsanız, mobil cihazlarınızda kullanmanızı tavsiye ettiğimiz WooCommerce uygulamasında yeni müşteri yorumları hakkında da bilgi alabiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri