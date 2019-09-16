Blok bulmaca oyunlarından hoşlanıyorsanız, Woody Block Puzzle oyununu Android cihazlarınıza indirerek keyifli vakit geçirebilirsiniz.

10x10 boyutlarında ahşap bir yapboz oyunu olarak tasarlanan Woody Block Puzzle oyunu, boş vakitlerinizde keyif alarak oynayacağınız bir oyun olacaktır diye düşünüyorum. Ahşap puzzle parçalarını düzenli bir şekilde yerleştirerek tablayı temizlemeniz gereken oyunda, herhangi bir zaman sınırına takılmadan rahatlıkla oynayabilirsiniz.

Depolama alanınızda çok yer kaplamayan Woody Block Puzzle oyununda, kendi rekor puanınızı geçmeye çalışabilirsiniz. Haftalık, Aylık ve Yıllık ilerlemenizi takip edebileceğiniz grafik de sunan Woody Block Puzzle oyununda arkadaşlarınızla rekabet etmek için puanınızı Facebook’ta paylaşabilirsiniz. Eğer siz de blok bulmaca oyunlarından keyif alıyorsanız, Woody Block Puzzle oyununu ücretsiz olarak indirebilir boş vakitlerinizde veya yoldayken iyi zaman geçirebilirsiniz.