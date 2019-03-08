Word Wars - Online, Türkçe adıyla "Kelime Savaşları" oyunu Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir kelime oyunudur.

Renkli görselleri, nefes kesen atmosferi ve heyecanlı temasıyla dikkat çeken Word Wars, kelime dağarcığınızı genişletebileceğiniz bir oyundur. Oyunda farklı kategorilerden kelimeleri bulmaya çalışıyor ve aynı zamanda da dünyanın dört bir yanındaki oyıunculara meydan okuyabiliyorsunuz. Kelime oyunu oynamayı seven herkesin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Word Wars mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda birbirinden zorlu 800 farklı bölümü geçmeye çalışıyorsunuz. Gerçek zamanlı olarak oynanan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Yeni kelimeler de öğrenmenize yardımcı olan Word Wars oyununu sakın kaçırmayın. Kelime oyunlarını seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim.

Word Wars oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.