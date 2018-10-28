WordBit Almanca uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden Almanca öğrenebilir ve geliştirebilirsiniz.

Yeni bir yabancı dil öğrenmek istiyorsanız ve bu seçimi Almanca dilinden yana kullandıysanız, WordBit Almanca uygulamasını indirerek öğrenmeye başlayabilirsiniz. Temel, orta ve ileri seviye lerde Almanca öğrenmenize olanak tanıyan WordBit Almanca uygulamasında, temel bilginiz varsa bunları direkt atlayarak diğer seviyelerden devam edebilirsiniz. Kelime kartlarıyla bilgilerinizi pekiştirebileceğiniz uygulamada, slayt ve test modlarını kullanabiliyorsunuz.

Kelimelerin okunuşlarını bilmeyenler için sesli telaffuz özelliği sunan WordBit Almanca uygulamasında, kelimeleri favorilere alabildiğiniz gibi öğrendiğiniz kelimeleri de atlayabiliyorsunuz. Almanca konuşmak için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm temel kavramlar ve ifadeleri keyifli bir şekilde sizlere sunan WordBit Almanca uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri