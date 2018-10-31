WordTest uygulaması ile günde sadece 30 dakika çalışarak her ay yüzlerce kelime öğrenebilirsiniz.
İngilizce öğrenmek istiyorsanız, Android cihazlarınıza yükleyeceğiniz WordTest uygulamasına her gün 30 dakika ayırarak kısa sürede yabancı dilinizi geliştirebilirsiniz.
İngilizce öğrenmenin kolay ve etkili bir yolunu sizlere sunan WordTest uygulaması, kelime ve gramer bilginizi tespit ederek buna uygun bir şekilde sizleri yönlendiriyor. Kelime ve Gramer Bilgi Görüntüleme Sınavını çözerek 15 dakikada İngilizce bilginizi detaylı bir şekilde görebileceğiniz uygulamada, vaktinizi doğru bir şekilde kullanarak kısa sürede İngilizce bilginizi geliştirebilmeniz mümkün hale geliyor.
WordTest uygulamasına günde sadece 30 dakika ayırarak, ayda 800 kelime öğrenebiliyorsunuz. Normal şartlarda 150 saat süren kelime öğrenme sürecini 50 saate indirerek zamandan kazanabileceğiniz WordTest uygulamasında, sınavlara yönelik olarak da çalışabiliyorsunuz. Genel İngilizce, YDS, LYS-5, TOEFL, YÖKDİL ve ilköğretime yönelik içerikler sunan WordTest uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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