İngilizce öğrenmek istiyorsanız, Android cihazlarınıza yükleyeceğiniz WordTest uygulamasına her gün 30 dakika ayırarak kısa sürede yabancı dilinizi geliştirebilirsiniz.

İngilizce öğrenme nin kolay ve etkili bir yolunu sizlere sunan WordTest uygulaması, kelime ve gramer bilginizi tespit ederek buna uygun bir şekilde sizleri yönlendiriyor. Kelime ve Gramer Bilgi Görüntüleme Sınavını çözerek 15 dakikada İngilizce bilginizi detaylı bir şekilde görebileceğiniz uygulamada, vaktinizi doğru bir şekilde kullanarak kısa sürede İngilizce bilginizi geliştirebilmeniz mümkün hale geliyor.