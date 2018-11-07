Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan World Creator renkli içerikleri ve eğlence dolu oynanış mekanikleri ile oyuncuları alışılmışın dışında bir bulmaca atmosferine götürüyor. Tek oyunculu olarak oynanan mobil yapım da birbirinden farklı bulmacalar ve zorlu seviyeler yer alıyor. Kolaydan zora doğru ilerleyeceğimiz oyunda beyin egzersizleri yapabilecek ve eğlence dolu anlar yaşayabileceğiz.

Tek bir parmak hareketi ile oynayabileceğimiz yapım da farlı medeniyet temalarını kullanabilecek ve farklı görünümlere kavuşabileceğiz. Oyuncular binalar dinezerek bulmacaları çözmeye çalışacaklar. İnşa edilen binaları sağa sola ve öne arkaya olmak üzere sürükleyeebilecek, konumlarını değiştirebileceğiz.

Gerçek zamanlı olarak da oynanabilecek olan mobil bulmaca oyununda rekabet en yüksek seviyede olacak.

İyi oyunlar dileriz.