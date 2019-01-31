World War Arena, harika deneyim sunan bir strateji oyunu olarak ön plana çıkıyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda ordularınızı kontrol ediyor ve diğer oyunculara meydan okuyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda ordularınızı yönetiyorsunuz. Gerçek zamanlı olarak oynanan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Yüksek kaliteli grafikleri ve sürükleyici atmosferiyle dikkatimizi çeken oyunda basit kontroller yer alıyor. Dünyayı fetheden komutan olmak için mücadele ettiğiniz oyunda reflekslerinizi de iyi kullanmalısınız. Stratejik taktikler geliştirerek rakiplerinize meydan okuyabileceğiniz oyunda yeteneklerinizi sergilemelisiniz. Kaliteli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun.

World War Arena oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.