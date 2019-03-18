WPS Fill & Sign uygulaması, Android cihazlarınızdaki PDF dosyalarında formları doldurmak ve imzalamak gibi işlevsel özellikler sunuyor.

Formlar, evraklar vb. dokümanlarda yer alan boş alanları doldurup veya imzalayıp başkalarıyla paylaşmaya ihtiyaç duyduğunuzda, dokümanların çıktısını alıp tekrar taramak gibi zorlukların önüne geçebileceğiniz WPS Fill & Sign uygulamasını sizlere tanıtalım. E-posta veya diğer platformlardan gelen evraklar üzerinde gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra vakit kaybetmeden gerekli yerlere ulaştırabileceğiniz WPS Fill & Sign uygulamasında, form alanlarına geometrik şekiller de ekleyebiliyorsunuz.

PDF dosyalarını parmağınızla kolayca imzalayabileceğiniz WPS Fill & Sign uygulaması, kağıt formundaki evrakların fotoğrafını çekerek yine düzenleme işlemlerini gerçekleştirebilmenize de olanak tanıyor. PDF dosyalarının son halini yazdırabileceğiniz, e-postayla veya diğer uygulamalarla paylaşabileceğiniz WPS Fill & Sign uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.