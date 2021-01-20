WPS Office Lite APK (Kingsoft Office), Microsoft Office programına alternatif arayan kullanıcılara tavsiye edeceğim uygulamaların başında geliyor. Microsoft Word, Excel, PowerPoint ve PDF ile ücretsiz ofis uygulaması arayanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte. Android telefonunuzda yazı yazmak, elektronik tablolar ve sunumlar hazırlamak, PDF belgeleri görüntülemek için bir office uygulaması arıyorsanız WPS Office Lite’ı tavsiye ederim. WPS Office Lite Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir. Güvenli bir şekilde WPS Office Lite yüklemek için yukarıdaki WPS Office Lite İndir butonuna dokunmanız yeterli. Alternatif olarak WPS Office Lite APK indirme linki eklenmiştir.

WPS Office Lite APK İndir

WPS Office, ufak boyutlu ve hepsi bir arada eksiksiz ücretsiz bir ofis programı. Word, PDF, Sunum, Elektronik Tablo, tek bir uygulama ve Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Google Doküman ve Adobe PDF formatıyla tam uyumlu. Ücretsiz ofis paket uygulaması WPS Office’in öne çıkan özellikleri;

Hepsi bir arada ücretsiz office suite uygulaması: Belge, Elektronik Tablo, Sunum, PDF, Hatırlatma ile entegre ve Microsoft Office, Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slayt, Adobe PDF ve OpenOffice ile tam uyumluluk

Ücretsiz PDF dönüştürücü, PDF okuyucu, PDF editör: Tüm ofis belgelerini PDF’e dönüştürme. Kağıt belgeleri telefon kamerasını kullanarak PDF/resim formatına dönüştürecek şekilde tarama. PDF imzalama, PDF çıkarma, PDF bölme, PDF birleştirme, PDF’den Word’e dönüştürme dahil PDF belgeleri üzerinde değişiklik yapma.

Hareket halindeyken sunum hazırlayın: Düzinelerce Sunum düzeni, animasyonlar ve geçiş efektleri ile yoldayken sunumlarınızı hazırlayın. WiFi, DLNA, NFC, Miracast kullanarak sunum yapın.

Kullanımı kolay ve etkili elektronik tablolar: Tamamen önceden tanımlanmış formüller, temel verileri ve dijital işlemi daha rahat bir şekilde yapmanızı sağlar.

Bulut desteği: Office belgelerini otomatik olarak buluta kaydedin. Dropbox, Google Drive, Box, Evernote veya OneDrive’da belgelerinizi daima güncel tutun, tüm belgelerinize herhangi bir cihazdan erişin ve düzenleyin.

Belge şifreleme ve kurtarma: Şifreleme ile ofis belgelerinizi ve verilerinizi güvende tutun. Silinen belgeleri 30 gün içinde istediğiniz zaman kolayca kurtarabilirsiniz.

Belge paylaşma: WiFi, NFC, DLNA, e-posta, mesaj, WhatsApp, Telegram ve diğer platformlarda belgelerinizi kolayca paylaşabilirsiniz.

Çoklu pencere modu desteği: Aynı anda farklı işlerle uğraşmanızı kolaylaştırır.

Benzersiz ve sezgisel mobil ofis deneyimi: Belgeleri rahatça görüntülemek ve PDF’leri okumak için özel gece modu ve mobil görüntüleme modu

Türkçe ve tüm Office dosya biçimlerini destekler: doc, docx, wpt, dotm, docm, dot, dotx / xls, xlsx, xlt, xltx, csv, xml, et, ett / PDF / ppt, pot, dps, dpt, pptx, potx, ppsx / txt / log, lrc, c, cpp, h, asm, s, java, asp, bat, bas, prg, cmd, zip

WPS Office’in resmi sürümünün aksine BETA sürümü (WPS Office Lite) en yeni özellikleri denemenize izin verir.