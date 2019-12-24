Turkcell YaaniMail Android İndir: Turkcell'in yeni e-posta uygulaması YaaniMail indirin, e-postalarınıza hızlıca ve güvenle ulaşın.
Turkcell YaaniMail Android uygulaması yayında! Turkcell’in e-posta servisi YaaniMail birçok özelliği bir arada barındırıyor. Yerli ve milli mobil e-posta uygulaması YaaniMail Android telefonunuza indirin ve hızlı, kolay, güvenli ve çevrimdışı çalışan yepyeni e-posta deneyimi yaşayın.
Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen YaaniMail, e-postaları Türkiye’de bulunan yüksek güvenlikli veri merkezlerinde Turkcell sunucularında saklıyor. Turkcell abonesiyseniz, LTE/3G üzerinden YaaniMail uygulamasına eriştiğinizde internetinizden gitmiyor. Sade ve modern tasarımlı arayüzüyle mobil, web tüm platformlarda e-postalarınızı kolayca yönetebiliyorsunuz. Her yerden hızlıca e-postalarınıza erişmek, yüksek hızda e-postalarınızı göndermek ve aradığınız e-postaya kolayca ulaşmak dışında hesabınız yüksek teknoloji altyapısıyla spam ve virüse karşı korunuyor. Verilerinizi Türkiye’de saklanarak veri güvenliğiniz korunuyor. İnternetiniz kesildiğinde bile e-postalarınızı okumaya hatta yanıtlamaya devam edebiliyorsunuz. Bağlantı sağlandığında işlemler otomatik olarak gerçekleşiyor.
Turkcell YaaniMail Android Uygulaması Özellikleri
- E-postalarınıza kolay ve hızlıca ulaşın: İster HızlıGiriş ile ister kullanıcı adınızla kolayca giriş yapın.
- Yüksek performans ile e-postalarınızı gönderin: Her yerden hızlıca e-postalarınıza erişin, aradığınız e-postayı bulun.
- Tüm cihazlardan e-postalarınıza kolayca erişin: Web, mobil web ve uygulama ile YaaniMail’e erişin.
- Gelişmiş teknoloji altyapısı ile spam ve virüse karşı korur. Verilerinizi Türkiye’de saklayarak veri güvenliliğinizi sağlar.