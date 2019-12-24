Turkcell YaaniMail Android uygulaması yayında! Turkcell’in e-posta servisi YaaniMail birçok özelliği bir arada barındırıyor. Yerli ve milli mobil e-posta uygulaması YaaniMail Android telefonunuza indirin ve hızlı, kolay, güvenli ve çevrimdışı çalışan yepyeni e-posta deneyimi yaşayın.

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen YaaniMail, e-postaları Türkiye’de bulunan yüksek güvenlikli veri merkezlerinde Turkcell sunucularında saklıyor. Turkcell abonesiyseniz, LTE/3G üzerinden YaaniMail uygulamasına eriştiğinizde internetinizden gitmiyor. Sade ve modern tasarımlı arayüzüyle mobil, web tüm platformlarda e-postalarınızı kolayca yönetebiliyorsunuz. Her yerden hızlıca e-postalarınıza erişmek, yüksek hızda e-postalarınızı göndermek ve aradığınız e-postaya kolayca ulaşmak dışında hesabınız yüksek teknoloji altyapısıyla spam ve virüse karşı korunuyor. Verilerinizi Türkiye’de saklanarak veri güvenliğiniz korunuyor. İnternetiniz kesildiğinde bile e-postalarınızı okumaya hatta yanıtlamaya devam edebiliyorsunuz. Bağlantı sağlandığında işlemler otomatik olarak gerçekleşiyor.

Turkcell YaaniMail Android Uygulaması Özellikleri