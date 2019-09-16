Hakimlik ve Kaymakamlık sınavlarına hazırlanıyorsanız, Yakın Eğitim uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.

Hakimlik, kaymakamlık, arabuluculuk, uzlaştırmacılık ve görevde yükselme gibi sınavlara hazırlanıyorsanız, müfredat konularına uygun şekilde hazırlanan pekiştirme ve hatırlatma uygulamalarını Yakın Eğitim uygulamasında bulabilirsiniz.

Hap bilgiler, flash kartlar, hukuk sözlüğü, denemeler gibi bölümlerde çalıştığınız konuları pekiştirmenizde fayda sağlayacak içerikler sunan Yakın Eğitim uygulaması sayesinde sınavlara çok rahat bir şekilde girebileceksiniz. Ayrıca; çeşitli içerikleri favorilerinize ekleyerek sonraki çalışmalarınızda bu içeriklere daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Basit bir tasarım sunan ve ders içeriklerini gözleriniz yorulmadan takip edebileceğiniz Yakın Eğitim uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri