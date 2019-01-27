Yatırım Dünyam uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda yatırım yapmayı düşündüğünüz finansal kaynaklara erişim sağlayabilir ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası tarafından sunulan Yatırım Dünyam uygulaması, elindeki parayla yatırım yapmayı düşünen kullanıcılar için anlık piyasa verilerini sunuyor. Yatırım yapmayı düşündüğünüz finansal kaynakları takip listenize ekleyerek anlık veri görüntüleyebileceğiniz uygulamada, alarm kurma özelliğinden de faydalanabilirsiniz.

İlgileriniz ve yatırımlarınız doğrultusunda size özel hazırlanan içerikleri de sunan Yatırım Dünyam uygulamasında, Sanal Portföy özelliğini kullanarak hiçbir risk almadan yatırımlarınızı test edebilir ve tecrübe kazanabilirsiniz. Eğitim videoları da sunan Yatırım Dünyam uygulamasında, merak ettiğiniz her şeyi doğru bir şekilde öğrenebilmeniz mümkün.

Uygulama özellikleri