Yemek Evi uygulamasıyla Android cihazlarınızdan onlarca denenmiş yemek tariflerine ulaşabilirsiniz.

Özel günlerde ve günlük öğünlerinizde ne yemek pişireceğinize bir türlü karar veremiyorsanız, Yemek Evi uygulamasında denenmiş onlarca yemek tarifi sizleri bekliyor. Videolu ve resimli yemek tariflerine ulaşabileceğiniz uygulamada, yemeklerin detaylı tarifleri ve besin değerlerine de ulaşabiliyorsunuz. Tarifleri deneyen kullanıcılardan gelen fotoğrafları da inceleyebileceğiniz Yemek Evi uygulamasında, özel günler için menü önerileri de mevcut.

Pişirme modu özelliğiyle ekranınızın açık kalmasını sağlayan uygulama, yemek tariflerini zorluk derecesi ve pişirme süresi gibi kriterlere göre filtreleyerek arayabilmenize de olanak sağlıyor. Bugün ne pişirsem? Bölümüyle günlük yemek önerilerini de inceleyebileceğiniz Yemek Evi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri