Yemek Tarifleri uygulamasında Android cihazlarınızdan binlerce yemek tarifine kolayca ulaşabilirsiniz.

Günlük yemeklerinizde, özel günlerinizde ne yemek hazırlayacağınızı bir türlü bulamıyorsanız, Yemek Tarifleri uygulamasında binlerce resimli ve videolu yemek tarifine erişebilirsiniz. Her gün yeni eklenen yemek tariflerini de görebileceğiniz uygulamada, kendi denediğiniz tarifleri de uygulamada yayınlanması için paylaşabiliyorsunuz. Bunun yanında, yeni eklenen tarifleri de bildirim olarak alabilmeniz mümkün.

Aperatifler, bakliyat yemekleri, çorbalar, et yemekleri ve zeytinyağlı yemekler gibi kategorilerde sunulan tarifleri inceleyebileceğiniz uygulamada tariflerin pişirme sürelerini ve kaç kişilik olduğunu da öğrenebiliyorsunuz. Tariflere yorum yapma özelliği de sunan Yemek Tarifleri uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri