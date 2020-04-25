Yemektif uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan dışarıda yediğiniz yemekleri puanlayabilir, diğer kullanıcıların değerlendirmelerini inceleyebilirsiniz.

Restoranları değerlendirmek yerine yemekleri değerlendirme nin esas olduğu Yemektif uygulamasında, yediğiniz yemekleri değerlendirdikten sonra diğer kullanıcılarla paylaşabiliyorsunuz. Bilmediğiniz bir şehirde veya ilçede, yemek istediğiniz yemeği en güzel yapan yeri bulmak istediğinizde faydalanabileceğiniz Yemektif uygulaması sayesinde diğer kullanıcıların yorumlarını anında inceleyebilirsiniz.

Fiyat, lezzet puanı ve konum gibi filtreleme seçenekleri ni kullanarak size en uygun yemek ve restoranları bulabileceğiniz Yemektif uygulamasında ikramlar ve indirim fırsatlarından da faydalanabilirsiniz. Eğer siz de canınızın çektiği yemekleri yiyecek güzel bir restoran arıyorsanız, Yemektif uygulamasını indirerek kullanıcı yorumlarını okuyabilir, 10 üzerinden yapılan puanlara göre restoranları sıralayabilirsiniz.

Uygulama özellikleri