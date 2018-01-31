YouCut uygulamasıyla Android cihazlarınızda video düzenleme işlemlerinizi gelişmiş bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Birçok faydalı araç takımı sunan YouCut uygulamasında, video düzenlemek için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm özellikler bir arada sunuluyor. Farklı videoları birleştirerek sosyal medyada paylaşabileceğiniz yeni çalışmalar üretmenizi sağlayan uygulamada video kırpma ve parçalara ayırma aracı da bulunuyor. Videoların hızlarını da ayarlayarak öne çıkarmak istediğiniz bölümü net bir şekilde gösterebileceğiniz uygulamanın en büyük avantajları da reklamsız kullanımı ve videolara filigran eklememesi diyebilirim.

Videolarınız için arka plan müzikleri eklemenize de olanak sağlayan YouCut uygulamasında video filtreleri, FX efektleri, renk kontrolü, arka plan değiştirme gibi ek araçlara da sahip olabilirsiniz. Videoların kalitesini bozmadan boyutunu da küçültmenize izin veren YouCut uygulamasını tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri